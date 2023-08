POL-GE: Alleinunfall mit Fahrrad (Pedelec)- 53- Jähriger schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht mögliche Zeugen, die einen Raub an einem Gelsenkirchener in der vergangenen Nacht in der Altstadt auf der Ringstraße beobachtet haben. Der 42 Jährige war am Sonntag, 20. August 2023 gegen 03:10 Uhr auf der Ringstraße auf dem dortigen Gehweg unterwegs, als er Höhe der Ringstraße/Bismarckstraße von mehreren unbekannten Personen angesprochen, niedergeschlagen und beraubt worden ...

