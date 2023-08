Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Gelsenkirchen Altstadt- Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht mögliche Zeugen, die einen Raub an einem Gelsenkirchener in der vergangenen Nacht in der Altstadt auf der Ringstraße beobachtet haben. Der 42 Jährige war am Sonntag, 20. August 2023 gegen 03:10 Uhr auf der Ringstraße auf dem dortigen Gehweg unterwegs, als er Höhe der Ringstraße/Bismarckstraße von mehreren unbekannten Personen angesprochen, niedergeschlagen und beraubt worden sei. Der 42 Jährige musste zur medizinischen Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden. Eine Täterbeschreibung liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können. Entsprechende Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209-365-8112 oder an die Kriminalwache Gelsenkirchen unter der 0209-365-8240

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell