POL-WE: Baggerschaufeln gestohlen + Polizeieinsatz am Freitagmorgen + Im Parkhaus - Smart beschmiert

Ober-Mörlen: Baggerschaufeln gestohlen

In Ober-Mörlen verschafften sich Diebe zwischen Donnerstagnachmittag (16.30 Uhr) und Freitagmorgen (8.30 Uhr) Zutritt auf ein Schrebergartengrundstück in der Feldgemarkung "In der Hege". Wo sie zwei an Kleinbaggern montierte Schaufeln abschraubten. Mit diesen sowie mit zwei weiteren Baggerschaufeln, die auf dem Gelände abgelegt worden waren, flüchteten die Kriminellen anschließend, offenbar mittels mitgebrachten Fahrzeuges, worauf am Tatort aufgefundene Reifenspuren hindeuten. Mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum vor Ort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06033/70430 bei der Polizei in Butzbach zu melden.

Gedern: Polizeieinsatz am Freitagmorgen

Nachdem ein Anrufer mitteilte, er hätte aus Richtung eines Mehrfamilienhauses mehrere laute Knallgeräusche gehört, kam es am Freitagmorgen (17.02.2023) zu einem Polizeieinsatz im Norden von Gedern. Die Beamten überprüften das Gebäude. Dabei ergaben sich vor Ort keinerlei Hinweise auf eine vorangegangene Straftat. Die Polizei leitete daraufhin Ermittlungen wegen des Verdachts des Notrufmissbrauchs ein.

Büdingen: Im Parkhaus - Smart beschmiert

Im Parkhaus "Über der Seeme" verschmierten zwischen Donnerstag (09.02.) und Montag (13.02.) bislang Unbekannte einen schwarzen Smart mit grüner Sprühfarbe. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter Tel. 06042/96480.

