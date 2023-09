Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.09.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Auseinandersetzung auf Schulhof++

Emden - Auseinandersetzung auf Schulhof

Am 07.09.2023 kam es gegen 13:10 Uhr auf dem Schulhof einer Oberschule in der Straße Am Herrentor zu einer Auseinandersetzung von mehreren jugendlichen Schülern. Ein Schüler wurde dabei mit einem Messer verletzt, als er einen Streit schlichten wollte. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen erlitt der Junge eine Stichverletzung im Bereich des unteren Rückens und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand ist stabil und wird als nicht lebensbedrohlich eingestuft. Noch vor Ort konnte ein Tatverdächtiger von der Polizei aufgegriffen werden. Aufgrund unterschiedlicher Zeugenaussagen sind die genauen Tatumstände noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei in Emden und die Staatsanwaltschaft in Aurich haben die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen. Diese dauern aktuell an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell