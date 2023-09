Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 09.09.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Handfeste Auseinandersetzung ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++

Rhauderfehn - Handfeste Auseinandersetzung

Rhauderfehn - In den frühen Abendstunden des Freitags kam es in der 1. Südwieke zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen aus Ostrhauderfehn und einem 16-Jährigen aus Rhauderfehn. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kam es zunächst zu einem verbalen Streit, in dessen Folge wechselseitige Körperverletzungen begangen wurden. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die Situation vor Ort klären. Die beiden Kontrahenten müssen sich nun in den entsprechenden Strafverfahren verantworten. Ihnen wurde von der Polizei ein vorübergehender Platzverweis für die Tatörtlichkeit erteilt.

Leer - Fahren unter Drogeneinfluss

Leer - Eine Verkehrskontrolle eines Fahrers eines E-Scooters in der Leeraner Innenstadt (Fußgängerzone) endete mit der Einleitung von Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Gegen 14.15 Uhr wurde der 27-Jährige auf seinem E-Scooter fahrend durch Polizeibeamte kontrolliert. Im Zuge der weiteren Kontrolle der Fahrtauglichkeit ergaben sich Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Drogen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell