POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.09.2023

++Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person++Zeugenaufruf nach Unfallflucht++Trunkenheit auf E-Scooter++

Emden - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am 08.09.2023 kam es um 06:14 Uhr auf der Auricher Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Mann aus Emden befuhr die genannte Straße auf der linken Fahrspur stadtauswärts und kam im Bereich zwischen Tettastraße und Warfstraße aus derzeit noch unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite prallte er dann in die Glasfront eines leerstehenden Geschäftshauses. Der Fahrzeugführer wurde rettungsmedizinisch erstversorgt und dann mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus nach Oldenburg gebracht. Genaueres zu den erlittenen Verletzungen und zum Gesundheitszustand des Mannes sind derzeit nicht bekannt. Ebenfalls war die Feuerwehr für Sicherungsmaßnahmen vor Ort. Die Polizei Emden hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. Während der Unfallaufnahme war die Auricher Straße bis kurz nach acht gesperrt.

Emden - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Die Polizei Emden ermittelt in einer Verkehrsunfallflucht, die über die Online-Wache angezeigt wurde. Der Vorfall trug sich bereits am 22.08.2023 um 12:32 Uhr auf der Hermann-Löns-Straße (Fahrradstraße) zu. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 12-jähriges Kind die genannte Straße in Fahrtrichtung Isenseestraße, als ihr ihr ein schwarzer VW entgegenkam, welcher die Fahrradstraße unberechtigt nutzte. Das Kind musste ausweichen und stürzte. Dabei zog sich das Kind schwere Verletzungen zu. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Ersthelfer vor Ort konnten nur grobe Angaben zu dem Fahrzeug machen, daher werden mögliche weitere Zeugen gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Leer - Trunkenheit auf E-Scooter

Am 07.09.2023 stellten Einsatzkräfte der Leeraner Polizei gegen 08:25 Uhr in der Jahnstraße den 29-jährigen Fahrer eines E-Scooter fest, welcher mit einem Alkoholwert von 1,54 Promille im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe angeordnet.

