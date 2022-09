Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unfallflucht am Samstag 17.09.2022 vor einem Baumarkt im Bereich Saarlouis oder Dillingen

Zeugenaufruf

Saarlouis - Dillingen (ots)

Am Samstag, den 17.09.2022, kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Da der Schaden nicht sofort festgestellt worden war, kommen zwei mögliche Unfallorte in Frage. Der beschädigte Pkw Ford Edge (schwarzer SUV) stand zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz des Globus-Baumarktes in Saarlouis und zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr auf dem Parkplatz des Bauhauses in Dillingen. An einem der beiden Örtlichkeiten muss ein unbekanntes Fahrzeug gegen das Heck des beschädigten Pkws gefahren sein, sodass sogar ein Loch im Stoßfänger entstanden ist.

Aufgrund des Schadensbildes ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Unfallverursacher mit einem Anhänger den Schaden verursacht hat.

Die Polizei bittet darum, sich als Zeuge zu melden, sollten Sie den Unfall beobachtet haben und Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und/oder dem/der TäterIn machen können.

Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Saarlouis, Tel.: 06831/9010

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell