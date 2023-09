Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Südsee

09.09.23, 15.00 Uhr

Fahrradfahrer verstirbt nach Zusammenstoß mit anderem Radfahrer

Am Samstagnachmittag ist es an der Ostseite des Südsees auf einem Radweg zwischen Oker und See zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Radfahrern gekommen, wobei ein 73-jähriger Braunschweiger infolge seiner erlittenen Verletzungen verstorben ist.

Den Angaben nach habe ein 33-Jähriger auf seinem Mountainbike gegen 15.00 Uhr den Radweg an der östlichen Seite des Südsees zwischen Oker und See von Norden kommend in Richtung Süden befahren. Ihm entgegen sei ein 73-Jähriger auf seinem E-Bike gefahren. In einem unübersichtlichen Kurvenbereich sei es dann zu einem Frontalzusammenstoß gekommen, wodurch beide Radfahrer zu Boden gestürzt sind. Der 73-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß schwere Kopfverletzungen. Nach Erst-Hilfe-Maßnahmen wurde er durch alarmierte Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht. In den Abendstunden ist er an seinen schweren Kopfverletzungen verstorben.

Der 33-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Durch die Polizei wurde der Unfall aufgenommen und Spuren gesichert. Im Zuge der Ermittlungen werden nun Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst Braunschweig unter der Telefonnummer 0531/476-3935 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell