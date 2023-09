Polizei Braunschweig

POL-BS: Behörden-Staffelmarathon rund um den Ölper See in Braunschweig

Braunschweig (ots)

Erstmals konnten nach einer dreijährigen Pause wieder die verschiedenen Behörden und Einrichtungen aus der Region Braunschweig ihre läuferischen Kräfte beim Behörden-Staffelmarathon rund um den Ölper See messen.

Hierzu Schirmherr des diesjährigen Marathons, Polizeipräsident Michael Pientka: "Endlich war es wieder so weit. Ich habe mich sehr gefreut, dass so viele Mitarbeitende aus den verschiedenen Behörden der Region zusammengekommen sind, um in einen fairen und freundschaftlichen Wettbewerb zu treten. Wetter und Stimmung waren hervorragend. Dann jedoch trübten die umfangreiche Suche nach einer vermissten Läuferin aus dem Startfeld die Stimmung. Große Erleichterung trat ein, als uns die Nachricht erreichte, dass die Sportlerin im Laufe des späten Abends gefunden wurde. Ein großer Dank gilt dem Organisationsteam rund um die Veranstaltung, aber auch den Feuerwehr-, Rettungsdienst- und Polizeikräften, sowie den freiwilligen Helferinnen und Helfern die uns bei der Suche nach unserer Kollegin unterstützt haben."

Am Donnerstag, den 07.09., fand die beliebte und traditionsreiche Sportveranstaltung zum 19. Mal statt und führte die Läuferinnen und Läufer auf einer rund 6 Kilometer langen Strecke entlang des Ölper Sees im Braunschweiger Norden.

Organisiert wurde dieser Wettkampf erneut gemeinsam durch das Landesamt für Geoinformation und Landvermessung Niedersachsen (LGLN) und die Polizeidirektion Braunschweig.

Im Stadion des SV Schwarzer Berg gab Polizeipräsident Michael Pientka um 15.30 Uhr den Startschuss und schickte die insgesamt 74 Staffeln bei sommerlichen Bedingungen auf die Strecke. Über 440 Läuferinnen und Läufer in gemischten Mannschaften, die sich auch in diesem Jahr wieder durch ihre fantasievollen Namen auszeichneten, absolvierten den Parcours und wurden dabei von zahlreichen Zuschauern, Angehörigen und Freunden unterstützt.

Nach einem engen Rennen setzte sich die Staffel der Bundespolizeiabteilung Duderstadt mit einer fantastischen Zeit von 2 Stunden und 54 Minuten durch und erhielten damit auch den Wanderpokal, den es im nächsten Jahr zu verteidigen gilt.

In der Einzelwertung erreichte Stefanie Barteczko von der Stadt Salzgitter mit 25:02 Minuten bei den Frauen das beste Ergebnis.

Schnellster Läufer war Konrad Stamer von der TU Braunschweig, Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, mit einer Zeit von 20:03 Minuten

Der SV Schwarzer Berg, der die Versorgung mit Speisen und Getränk für Gäste und Aktive auf der Sportanlage am Maulbeerweg organisierte, war einmal mehr ein hervortragender Gastgeber.

Nach diesem aufregenden Abend, freuen wir uns nun auf den Jubiläumslauf im nächsten Jahr, bei dem der Behördenstaffel-Marathon zum 20. Mal ausgetragen wird.

