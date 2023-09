Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.09.2023

PI Leer/Emden (ots)

++WhatsApp-Betrug++Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person++Verkehrsunfall durch Überholmanöver++Betrug durch angebliche Bankmitarbeiter++

Rheiderland - WhatsApp-Betrug

Am 12.09.2023 kam es in den Vormittagsstunden im Rheiderland zu einem sogenannten WhatsApp-Betrug. Eine unbekannte Person gab sich bei einem 58-jährigen Mann als dessen Sohn aus und bat um die Begleichung von zwei Rechnungen. Der Kontakt wurde von dem Täter unter einer dem Geschädigten unbekannten Telefonnummer aufgenommen, mit dem Hinweis, dass das aktuelle genutzte Telefon kaputt sei. Nach einem kurzen Nachrichtenaustausch führte der Geschädigte die erste Zahlung per Echtzeitüberweisung durch. Als er zur Zahlung einer zweiten Rechnung aufgefordert wurde, verweigerte er dieses und bemerkte den Betrug. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass der WhatsApp-Betrug eine weit verbreitete Masche ist. Daher wird dringend darum gebeten, niemals auf Aufforderung von fremden Personen Überweisungen zu tätigen. Derartige Anfragen von unbekannten Telefonnummern sollten sofort entfernt werden. Personen, die Opfer eines solchen Betruges geworden sind, sollten umgehend ihre Bank informieren und Anzeige erstatten.

Leer - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 12.09.2023 kam es gegen 14:05 Uhr zu einem Unfall auf der Heisfelder Straße. Ein 53-jähriger Mann aus Leer hatte die Absicht aus einer Grundstückszufahrt nach links auf die Heisfelder Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts einzufahren. Dabei übersah er einen 55-jährigen Leeraner, der mit seinem Pkw auf der Heisfelder Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wobei sich der 55-jährige Mann Verletzungen zuzog, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so dass die Bergung durch ein Fachunternehmen erforderlich war. Zur Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe wurde die Straßenmeisterei informiert. Die Polizei Leer hat den Unfall aufgenommen.

Hesel - Verkehrsunfall durch Überholmanöver

Am 12.09.2023 kam es auf der Auricher Straße in Höhe des Drosselwegs zu einem Unfall im Begegnungsverkehr, als der 28-jährige Fahrer eines Transporters gegen 16:20 Uhr einen vorausfahrenden Lkw überholen wollte. Der Mann aus Friedeburg befuhr die B72 in Fahrtrichtung Hesel, als er zum Überholen ansetzte. Im Moment des Überfahrens der Mittellinie stieß er mit einer 22-jährigen Frau aus Ostrhauderfehn zusammen, die ebenfalls mit einem Transporter unterwegs war und dem 28-jährigen entgegenkam. Durch den Aufprall lösten sich diverse Fahrzeugteile von den verunfallten Wagen, welche dann das Fahrzeug eines nachfolgenden 37-jährigen Mannes aus Leer beschädigten. Die 22-jährige Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden Transporter wurden erheblich beschädigt und mussten von einem Fachunternehmen geborgen werden. Die Auricher Straße war zum Zwecke der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung für ca. eine Stunde gesperrt. Die Polizei Moormerland hat den Unfall aufgenommen.

Emden - Betrug durch angebliche Bankmitarbeiter

Derzeit kommt es im Stadtgebiet von Emden vermehrt zu Betrugstaten durch angebliche Bankmitarbeiter. Die Täter melden sich telefonisch bei den Opfern und behaupten, Mitarbeiter der Hausbank zu sein. Anschließend wird erklärt, dass es auf dem Konto der Betroffenen eine unberechtigte Abbuchung aus dem Ausland gegeben habe und daher Nachforschungen angestellt werden müssten. Zu diesem Zweck benötige man die EC-Karte der Geschädigten und die dazugehörige PIN. Die PIN wird entweder im ersten oder auch in einem weiteren Telefonat abgefragt. Die EC-Karte lassen die Täter tatsächlich per eingesetztem Kurier bei den Betroffenen zu Hause abholen. Danach werden mit der Karte und der PIN so viele Abhebungen vom Konto getätigt, wie möglich. In einem aktuellen Fall ist ein Emder Ehepaar (84 und 85 Jahre alt) Opfer eines solchen Betruges geworden. Nachdem die Eheleute die PIN am Telefon genannt hatten und die EC-Karte bei ihnen abgeholt worden war, hoben die Täter zeitnah einen vierstelligen Betrag von dem betreffenden Konto ab. Das stellten die Eheleute fest, als sie nach dem Vorfall ihre Bankfiliale aufsuchten. Dort wurde die EC-Karte dann umgehend gesperrt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Betroffene, die einen solchen Anruf erhalten, möglichst sofort auflegen sollen. Reale Mitarbeiter eines Bankinstitutes fragen ihre Kunden niemals nach der PIN (Persönliche Identifikations Nummer) und lassen vor allem nicht die Bankkarten ihrer Kunden abholen. Es dürfen niemals persönliche Daten, Kontoinformationen oder eben die PIN an fremde Menschen herausgegeben oder am Telefon genannt werden. Personen, die Opfer eines solchen Betruges geworden sind, wenden sich bitte umgehend an ihre zuständige Bankfiliale und erstatten Anzeige bei der Polizei.

