POL-PDMT: Verfolgungsfahrt im Bereich Diez und Limburg

Bad Marienberg (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht vom Dienstag, 18.07.2023 auf Mittwoch, den 19.07.2023 vermutlich mit einem spitzen Gegenstand einen Pkw, der in der Jahnstraße in Bad Marienberg geparkt war. Mögliche Hinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hachenburg ...

