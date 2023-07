Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Brand eines Motorrades

Diez (ots)

Am Mittwoch, den 19.07.2023, erhielt die Polizeiinspektion Diez um 03:31 Uhr durch eine Anwohnerin der Hainstraße die Mitteilung, dass auf dem parallel zur Hainstraße verlaufenden Trampelpfad ein Motorrad brenne und die Flammen auf ein angrenzendes Carport überzugreifen drohten. Die noch vor der Feuerwehr eintreffende Streife konnte zusammen mit einem Anwohner den Brand soweit ablöschen, dass keine Gefahr der Ausbreitung mehr bestand. Aufgrund der ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass das Motorrad zuvor in der Parkstraße entwendet wurde. Ein verantwortlicher Fahrer konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Ob das Motorrad vorsätzlich in Brand gesetzt wurde oder aufgrund eines Sturzgeschehens in Brand geriet, ist nun Bestandteil der Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Diez in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell