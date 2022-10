POL-HI: Polizeiinspektion Hildesheim spendet 400 Euro an den Verein Regenbogen

Hildesheim (ots) - Nordstemmen-(jb) Am 13.10.22, gg. 20:00 kam es in Nordstemmen zu einem Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Mann befuhr mit einem Ford die Burgstemmer Str. aus Richtung Hauptstr. und kam am Ende einer Linkskurve an der Einmündung Peter-Heinrich von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Straßenlaterne. Die Laterne musste durch die Feuerwehr demontiert werden, da sie drohte umzufallen. ...

