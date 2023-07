POL-PDMT: Streitigkeiten mit mehreren Beteiligten

Montabaur (ots) - In der Zeit von Samstag, 08.07.2023 bis Dienstag, 18.07.2023 wurden aus einer Garage in Niederelbert, Bergstraße, ein E-Bike und eine Kettensäge entwendet. Zeugen die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Polizeiinspektion Montabaur PHK Birkner Telefon: ...

mehr