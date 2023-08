Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einbrüche in Gaststätten

Augsburg (ots)

Oberhausen / Lechhausen - Am vergangenen Wochenende drangen bislang unbekannte Personen in zwei Gaststätten in der Donauwörther Straße und in der Derchinger Straße ein.

Im Zeitraum zwischen Freitag (11.08.2023), 23.00 Uhr und Samstag (12.08.2023), 09.00 Uhr drang eine bislang unbekannte Person in eine Gaststätte in der Donauwörther Straße ein. Hierbei entstand ein Sachschaden im unteren zweistelligen Bereich.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (10.08.2023), 17.00 Uhr und Samstag (12.08.2023), 07.00 Uhr drang eine bislang unbekannte Person in eine Gaststätte in der Derchinger Straße im Bereich der Sportanlage ein. Es entstand hier jeweils ein Sach- und Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 zu melden.

