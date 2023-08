POL Schwaben Nord: Unfall mit Linienbus - Frau schwer verletzt

Augsburg (ots) - Hochzoll - Bereits am Donnerstag (10.08.2023) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Lechrainstraße. Gegen 20.00 Uhr war ein bislang unbekannter Radfahrer mit seinem Mountainbike in stadteinwärtige Richtung unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Peißenbergstraße kollidierte der Mann mit einem geparkten Pkw und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht am Arm. Ein Passant beobachtete den Vorfall und sprach den bislang unbekannten Mann auf den ...

mehr