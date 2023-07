POL-PDTR: Polizeieinsatz im Bereich der Böhmerstraße

Wasserliesch (ots) - Am Freitag, den 21.07.2023, ca. zwischen 14:00 - 17:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Kirche St. Aper in Wasserliesch zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach parkte der spätere Geschädigte seinen grauen Opel Meriva gegen 14:00 Uhr auf dem nur mäßig besuchten Parkplatz in der Hauptstraße 59 in Wasserliesch vorwärts ein. Als der Geschädigte gegen 17:00 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, bemerkte ...

