Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Wasserliesch. Zeugen gesucht!

Wasserliesch (ots)

Am Freitag, den 21.07.2023, ca. zwischen 14:00 - 17:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Kirche St. Aper in Wasserliesch zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach parkte der spätere Geschädigte seinen grauen Opel Meriva gegen 14:00 Uhr auf dem nur mäßig besuchten Parkplatz in der Hauptstraße 59 in Wasserliesch vorwärts ein. Als der Geschädigte gegen 17:00 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden, welcher sich von der Heckstoßstange bis zur rechten Heckleuchte erstreckt. Ein Unfallverursacher war nicht auszumachen.

Aufgrund des Schadensbilds ist es möglich, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein höheres Modell (ähnlich SUV) oder einen LKW gehandelt haben könnte.

Personen, die Zeugen des Vorfalls wurden oder in diesem Zeitraum entsprechende Fahrzeuge auf dem Parkplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarburg unter Tel.: 06581 9155-0 in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell