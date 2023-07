Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Fahrzeug beschädigt Carport

Temmels (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 19.07.2023 und Donnerstag, den 20.07.2023 kam es im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 07:15 Uhr im Wohngebiet Temmels in der Straße Im Bungert zu einer Verkehrsunfallflucht. Vor dem Anwesen der Hausnummer 9 wurde ein dort befindliches Carport vermutlich durch ein Transport- bzw. Lieferfahrzeug beschädigt. Dabei entstand am genannten Carport ein mittlerer dreistelliger Sachschaden. Der unfallverursachende Fahrzeugführer gab sich nicht als Verantwortlicher zu erkennen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf den Täter oder das Täterfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.

