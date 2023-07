Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Jagdhochsitzen-Zeugen gesucht

Kronweiler (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 19.07.2023 20:00Uhr bis Donnerstag, 20.07.2023 13:00Uhr kam es im Waldstück bei 55767 Kronweiler/Verlängerung der Kupferheckstraße zu Sachbeschädigungen an 3 Jagdhochsitzen. Durch unbekannte Täter wurden an einem Jagdhochsitz Sprossen an der Leiter durchtrennt, ein weiterer Jagdhochsitz wurde in die Nahe geworfen und ein dritter Jagdhochsitz umgestoßen. Es wurde jeweils ein Aufkleber ´´Die Tierbefreier e.V.´´ angebracht. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich mit der PI Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782-9910 in Verbindung zu setzen.

