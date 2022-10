Polizei Dortmund

POL-DO: Kunst auf dem Friedensplatz in Dortmund beschädigt: Zeuge beobachtet Tat auf einer Webcam und informiert die Polizei

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1158

Wegen Sachbeschädigung an einem Kunstwerk auf dem Friedensplatz in Dortmund ermittelt die Polizei nach einer Tat am Montagabend (24.10.2022). Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Studierende der Fachhochschule Dortmund bauten rund um die Friedenssäule in der Innenstadt zahlreiche Sandsäcke auf, um mit dieser "Architecture of War" auf den Krieg in der Ukraine hinzuweisen.

Kurz nach 23 Uhr betrachtete am Montag ein Zeuge die Bilder einer öffentlichen Webcam. Darauf war zu sehen, wie zunächst bis zu fünf Personen an den Sandsäcken hinaufstiegen und Säcke herauszogen.

Der 24-Jährige verständigte die Polizei. Bei Eintreffen eines Streifenteams auf dem Friedensplatz waren die Täter nicht mehr vor Ort. Die inzwischen zehn Tatverdächtigen liefen zuvor in Richtung Olpe, Balkenstraße und durch den Stadtgarten davon.

Die Dortmunder Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und fragt: Wer hat auf dem Friedensplatz und im Umfeld verdächtige Personen gesehen und kann Angaben zu diesen Personen machen?

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell