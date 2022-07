Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Rahser: 86-Jährige beklaut - Täter gibt sich als Handwerker aus

Viersen-Rahser (ots)

Am 21.07.2022 hat es einen Diebstahl in Viersen-Rahser gegeben. Gegen 15.20 Uhr gab sich ein Unbekannter auf der Dechant-Stroux-Straße als Handwerker aus. Eine 86-Jährige ließ den Unbekannten in ihre Wohnung, weil dieser vorgegeben hatte, einen Rohrbruch kontrollieren zu müssen. Als der Mann die Wohnung wieder verließ, stellte die Viersenerin fest, dass ihr 400 EUR Bargeld entwendet wurden. Die 86-jährige gab an, dass es sich bei dem Unbekannten um einen circa 1.70 Meter großen, blonden Mann handelte, der fließend Deutsch sprach. Ob im Zeitraum der vermeintlichen Reparaturarbeiten ein weiterer Täter in die Wohnung kam, kann die 86-Jährige nicht sagen. Die Polizei ermittelt nun. Falls Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. /AM (641)

