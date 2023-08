Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Hochzoll - Bereits am Donnerstag (10.08.2023) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Lechrainstraße. Gegen 20.00 Uhr war ein bislang unbekannter Radfahrer mit seinem Mountainbike in stadteinwärtige Richtung unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Peißenbergstraße kollidierte der Mann mit einem geparkten Pkw und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht am Arm. Ein Passant beobachtete den Vorfall und sprach den bislang unbekannten Mann auf den Unfall an. Dieser gab vor, die Polizei zu verständigen, was er letztlich allerdings nicht tat. Anschließend entfernte sich der bislang Unbekannte ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der bislang unbekannte Radfahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 175 cm, 22 Jahre, kräftige Statur, kurze Haare, schwarzer Anglerhut, helles T-Shirt, blaue Shorts, weiße Adidas Socken, graue Adidas Sneaker, schwarzer Nike Rucksack, sprach hochdeutsch, fuhr ein Mountainbike der Marke Haibike

Lechhausen - Am vergangenen Montag (14.08.2023) kam es zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht in der Krumperstraße. In der Zeit von 15.45 Uhr bis 16.15 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen geparkten Opel. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person ohne sich um den Schaden zu kümmern. Anwohner konnten ein silbernes Fahrzeug beobachten, das den Schaden verursacht haben soll.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell