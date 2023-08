POL Schwaben Nord: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Augsburg (ots) - Göggingen - Gestern (13.08.2023) stürzte ein 84-Jähriger gegen 09.00 Uhr am Klausenberg mit seinem Fahrrad. Der Mann verletzte sich dabei schwer. Der 84-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad und stürzte. Dabei prallte er gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Der 84-Jährige wurde bei dem Unfall im Bereich des Kopfes schwer verletzt und vom Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht. Rückfragen ...

mehr