POL Schwaben Nord: Einsatz in Apotheke

Augsburg (ots) - Oberhausen - Heute (13.08.2023) gingen ein 25-Jähriger und ein 36-Jähriger im Laufe eines Streites aufeinander los und verletzten sich gegenseitig. Gegen 03.15 Uhr diskutierten die beiden Männer in einer Gaststätte in der Ratdoltstraße. Gemeinsam mit anderen Anwesenden tranken sie Alkohol und gerieten zunehmend in ein Streitgespräch, dass letztlich in einer wechselseitigen Körperverletzung endete. ...

mehr