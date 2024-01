Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann flüchtet mit Beute aus Schuhgeschäft

Siegburg (ots)

Am Dienstagmittag (23. Januar) kam es zu einem Diebstahlsdelikt in einem Schuhgeschäft an der Bahnhofstraße in Siegburg. Gegen 12:50 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin des Ladens, wie der unbekannte Tatverdächtige ein Paar Schuhe unter seiner Jacke versteckte und das Geschäft verlassen wollte. Daraufhin stellte sie sich ihm in den Weg und forderte ihn auf, die Ware auszuhändigen. Der Dieb stieß die Frau zur Seite und flüchtete mit der Beute aus dem Geschäft. Die Mitarbeiterin wurde glücklicherweise nicht verletzt. Ein Zeuge, der auf den Ladendiebstahl aufmerksam geworden war, verfolgte den Mann zu Fuß, verlor ihn aber im Bereich des Michaelsbergs aus den Augen. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige unerkannt entkommen. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 190 cm groß, schlanke Statur und kurze, helle Haare. Bekleidet war der Unbekannte mit einer grauen Hose, einer gelben Jacke und einer gelben Mütze. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung zu setzen. (Re)

