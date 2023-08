Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Fahrgastsitz aufgeschlitzt/ Bundespolizei sucht Zeugen

Oppenau (ots)

Bislang Unbekannte haben in einem Zug der SWEG einen Fahrgastsitz aufgeschlitzt. Die Beschädigung wurde durch einen Mitarbeiter der SWEG, beim Halt des Zuges im Bahnhof in Oppenau, festgestellt und gemeldet. Der Zug war zuvor von Hausach nach Oppenau gefahren. Der Tatzeitraum ist noch nicht bekannt. Hinweise zu möglichen Tätern liegen keine vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

