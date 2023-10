POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss - Zeugen gesucht!

Idar-Oberstein (ots) - Am Mittwoch, den 11.10.2023 kam es zwischen 07:45 Uhr und 13:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz vor der Ida-Purper-Schule in Idar-Oberstein. Beim Ein- oder Ausparken beschädigte der verantwortliche Fahrzeugführer einen geparkten silbernen VW Passat an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernte sich ...

