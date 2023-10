Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt Klipptütchen mit Betäubungsmittel sicher

Grevenbroich (ots)

Eingesetzte Beamte kontrollierten am Freitag (29.09.), um circa 10:30 Uhr, mehrere Personen in Grevenbroich an der Straße "Am Stadtpark". Dabei konnte bei vier Personen das Mitführen von Betäubungsmittel festgestellt werden. Ein 60-jähriger Grevenbroicher händigte ein Klipptütchen mit Betäubungsmittel, augenscheinlich Cannabis aus. Bei einem 46 Jahre alten Mann aus Bergheim sowie einem 58 Jahre alten Mann aus Grevenbroich konnten ebenfalls Klipptütchen mit Cannabis sowie Pflanzensamen sichergestellt werden. Medikamente sowie Cannabis führt eine 37-jährige Grevenbroicherin in ihrer Tasche mit sich. Auch diese wurden sichergestellt.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen.

