POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung beendet - 12-jähriger Vermisster ist wohlauf

Neuss (ots) - Am Samstag, 30.09.2023, gegen 04:30 Uhr, kam es auf der B9 in Neuss-Grimlinghausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr war auf dem Weg zu einem Einsatz und nutzte einsatzbedingt Blaulicht und Martinshorn. An der Einmündung der B9/ BAB A46 Anschlussstelle Neuss-Uedesheim beabsichtigte der Löschfahrzeugführer die B9 weiter geradeaus in Richtung Jagenbergstraße zu befahren. ...

