POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch erlitt ein Rollerfahrer in Ulm leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 15.20 Uhr war eine 75-Jährige mit ihrem Opel in der Blaubeurer Straße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. An der Einmündung zum Kurt-Schumacher-Ring bog die Frau rechts ab. Hierbei übersah sie wohl einen 54-Jährige mit einem Roller. Der kam von links und hatte Vorfahrt. Um eine Kollision zu vermeiden machte er mit seiner Vespa eine Vollbremsung. Dadurch stürzte er und erlitt leichte Verletzungen. Zum Zusammenstoß mit dem Opel kam es nicht. Rettungskräfte brachten den 54-Jährigen in eine Klinik. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf. Der Schaden an der Vespa wird auf 2.000 Euro geschätzt.

