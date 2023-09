Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: 24-Jähriger in psychiatrischer Klinik vorläufig untergebracht /

Ulm (ots)

/ Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am Dienstag ein Mann eine 17-Jährige in Blaubeuren sexuell bedrängt haben soll.

Gegen 13.45 Uhr saß eine 17-Jährige am Bahnhof auf einer Bank. Ein Mann näherte sich wohl der 17-Jährigen von hinten und umklammerte sie. Dann soll er das um Hilfe schreiende Mädchen begrapscht und geküsst haben. Durch massive Gegenwehr gelang es der bereits am Boden liegenden 17-Jährigen sich von dem Angreifer zu befreien. Der mutmaßliche Täter, ein 24-jähriger Mann mit syrischer Staatsbürgerschaft, ließ daraufhin von dem Mädchen ab und verständigte selbst die Polizei. Währenddessen meldeten auch Zeugen den Vorfall. Eine Polizeistreife der Bundespolizei nahm kurze Zeit später den 24-jährigen Verdächtigen am Bahnhof vorläufig fest. Der Mann soll bei seiner Festnahme gegenüber der Polizei geäußert haben, dass er in psychiatrischer Behandlung sei. Die 17-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Der mutmaßliche Täter und das Opfer sollen sich nicht gekannt haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der Mann am Mittwoch einem Richter am Amtsgericht Ulm wegen Verdachts der sexuellen Nötigung vorgeführt. Dieser erließ einen Unterbringungsbefehl, da im Raum steht, dass der Mann im schuldunfähigen Zustand gehandelt haben könnte und aufgrund dieses Zustands eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen könnte. Der Mann wird nun einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Die Kriminalpolizei Ulm nahm die Ermittlungen auf. Da sich zur Tatzeit einige Personen am Bahnsteig aufhielten, bittet sie um weitere Hinweise von Zeugen. Den ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Vorfall durch Passanten auch gefilmt worden sein. Insbesondere diese Zeugen sollen sich bei den Ermittlern unter Tel. 0731/1880 melden.

++++1787750

Michael Bischofberger, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel. 0731/189-1441

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell