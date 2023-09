Ulm (ots) - / Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am Dienstag ein Mann eine 17-Jährige in Blaubeuren sexuell bedrängt haben soll. Gegen 13.45 Uhr saß eine 17-Jährige am Bahnhof auf einer Bank. Ein Mann näherte sich wohl der 17-Jährigen von hinten und umklammerte sie. Dann soll er das um Hilfe schreiende Mädchen ...

