POL-NI: Nienburg - Alkoholisierter Fahrzeugführer ohne Führerschein beleidigt Polizeibeamte und leistet Widerstand

Nienburg (ots)

(KEM) Freitagabend, den 25.11.2022, kontrollierten Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg einen Fahrzeugführer, bei dem sich herausstellte, dass dieser alkoholisiert und ohne vorhandene Fahrerlaubnis gefahren war. Gegen die anschließende Blutentnahme leistete er Widerstand, zudem beleidigte er die Beamten.

Die Polizisten erblickten gegen 23.20 Uhr auf der Dr. Franck-Straße in Nienburg einen fahrenden, unbeleuchteten Opel Astra. Noch bevor der PKW angehalten und kontrolliert werden konnte, überquerte dieser bei Rotlicht die Kreuzung B 215 in Richtung Kräher Weg. Zunächst reagierte der Fahrzeugführer nicht auf die Anhaltesignale der Polizei und bog in die Rudolf-Diesel-Straße ein. Erst nach mehrfacher Wiederholung zusätzlicher Schallzeichen stoppte das Fahrzeug in Höhe der Kleingartenkolonie am Sorenkamp.

Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille, weshalb die Beamten eine Blutentnahme bei dem nunmehr Beschuldigten anordneten. Diese musste von einem Arzt in der Polizeidienststelle unter polizeilicher Zwangsanwendung durchgeführt werden, da der 35-Jährige sich aggressiv zeigte und vehement gegen die Maßnahmen sperrte. Zusätzlich beleidigte er fortwährend die eingesetzten Beamtinnen und Beamten.

Eine Überprüfung ergab darüber hinaus, dass der Mann auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Polizisten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung verantworten.

