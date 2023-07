Polizeidirektion Hannover

POL-H: Gemeinsame Presseinformation der Polizeidirektion Hannover und der Landeshauptstadt Hannover zum Maschseefest 2023: Information über Sicherheitskonzept und polizeiliche Maßnahmen

Hannover (ots)

Ab Mittwoch, 26.07.2023, findet das diesjährige Maschseefest in Hannover statt. Die Polizei hat in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter auch in diesem Jahr ein Sicherheitskonzept für einen reibungslosen Ablauf im Sinne aller Besucher und Besucherinnen erstellt. Dies beinhaltet Themen wie die Gefahrenlage, die Verkehrslage, Absperrungen, eine Veranstaltungswache, Videoüberwachungsmaßnahmen sowie einen vom Veranstalter eingesetzten Ordnungsdienst.

Verkehrslage

Der Schützenplatz wird in diesem Jahr als Parkmöglichkeit für Besucherinnen und Besucher angeboten und entsprechend ausgewiesen. Es wird eine Umleitung für den Bereich der westlichen Südstadt eingerichtet, um die dortigen Verkehrsproblematiken, hier insbesondere das Zuparken der Wohngebiete einzudämmen. Die Einfahrt zur westlichen Südstadt ist zu bestimmten Zeiten nur Anwohnern mit entsprechendem Parkausweis gestattet. Diese wird durch eine Beschilderung gekennzeichnet sein. Ein Ordnungsdienst vom Veranstalter gewährleistet die Einhaltung dieser Regelungen im Bereich der westlichen Südstadt, unabhängig von polizeilichen Verkehrssperren.

Verkehrssperren

Der Sperrbereich betrifft die Straßen Arthur-Menge-Ufer, Willy-Brand-Allee, Culemannstraße und das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer jeweils Freitag- und Samstagabend. Durchfahrten zum Veranstaltungsgelände werden lediglich für Linienbusse und die Veranstaltungslinie der Üstra ermöglicht.

Veranstaltungswache

Am Kurt-Schwitters-Platz wird in Höhe des Sprengelmuseums eine Veranstaltungswache der Polizei Hannover eingerichtet. Die Wache dient als Anlaufpunkt für alle Besuchenden, die polizeiliche Hilfe benötigen. Sie ist nach außen erkennbar als Polizeiwache und wird durch Hinweisschilder auf dem Veranstaltungsgelände gekennzeichnet.

Videoüberwachungsmaßnahmen

Als Teil des Sicherkonzeptes erfolgt in Absprache mit dem Veranstalter an gekennzeichneten Flächen zu bestimmten Zeiten eine Aufzeichnung Mithilfe von Videokameras. Auf die Videoüberwachungsmaßnahmen wird seitens der Polizei mit entsprechender Beschilderung (Metalltafeln) hingewiesen.

Empfehlung

Allen Besucherinnen und Besuchern wird empfohlen öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und auf eine Anreise mit dem Pkw zu verzichten.

Präventionshinweise

Auf Großveranstaltungen, wie dem Maschseefest mit vielen Besucherinnen und Besuchern, herrscht oft ein starkes Gedränge. Das machen sich insbesondere Taschendiebe gerne zu Nutze.

Hier einige Tipps zum Thema Taschendiebstahl:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit wie nötig. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, oder eine ähnliche Tasche. - Tragen Sie Ihr Geld, EC- und Kreditkarten immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Tragen Sie ihre Tasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. - Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Ihre Wertsachen und Ihre Tasche.

Weitere hilfreiche Tipps finden Sie hier:

- Polizeiliche Kriminalprävention

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/grossveranstaltungen/

- LKA Niedersachsen

https://www.lka.polizei-nds.de/praevention/aktuellewarnmeldungen/sicher-unterwegs-sicher-bei-veranstaltungen-113601.html

- Aktion tu was

https://www.aktion-tu-was.de/

- Europaweite Kampagne "Stop Pickpockets"

https://stop-pickpockets.eu/StopPickpockets/DE/Home/_node.html

/DB, desch, aw, bo

