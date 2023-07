Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach 58-Jährigen aus Bennigsen beendet

Hannover (ots)

Der seit dem 19.07.2023 vermisste Thomas K. ist wieder da.

Er verließ am Mittwochmittag gegen 12:30 Uhr seine Wohnung in Richtung des örtlichen Bahnhofs, um dort einen Zug in Richtung Hannover zu nehmen. Seitdem fehlte von ihm jede Spur.

Weiterführende Ermittlungen führten nunmehr zu der Erkenntnis, dass der Gesuchte in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche nach dem 58-Jährigen geholfen haben.

Das in der Ursprungsmeldung veröffentlichte Foto musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. /aw, bo

