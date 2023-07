Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat Thomas K. aus Springe gesehen?

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Seit Mittwoch, 19.07.2023, wird ein 58-jähriger Mann aus dem Springer Ortsteil Bennigsen vermisst. Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Thomas K. geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeistation Bennigsen verließ der Gesuchte am Mittwochmittag gegen 12:30 Uhr seine Wohnung in Richtung des örtlichen Bahnhofs, um dort einen Zug in Richtung Hannover zu nehmen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Der 58-Jährige ist auf Medikamente angewiesen, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Vermissten geführt haben bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Thomas K. ist circa 1,80 bis 1,90 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Zusätzlich ist er Brillen- und Bartträger. Welche Bekleidung er zum Zeitpunkt seines Verschwindens getragen hat ist nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Springe unter der Telefonnummer 05041-7708115 zu melden. /aw, haa

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell