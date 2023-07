Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter überfällt 84-Jährige in Limmer - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Samstagabend, 22.07.2023, ist eine 84-jährige Hannoveranerin auf der Wunstorfer Straße in Hannover-Limmer von einem bisher unbekannten Tatverdächtigen ausgeraubt und durch den Angriff leicht verletzt worden. Der Tatverdächtige flüchtete im Anschluss mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Überfall gegen 20:10 Uhr auf der Wunstorfer Straße gegenüber der Spangenbergstraße. Die Seniorin war zu dem Zeitpunkt zu Fuß auf dem Gehweg in Richtung der Sackmannstraße unterwegs, als eine unbekannte männliche Person ihren Weg kreuzte. Der Räuber griff die 84-Jährige unvermittelt an und warf sie zu Boden. Dabei entriss er ihr getragenen Schmuck, um dann im Anschluss mit diesem in unbekannte Richtung zu flüchten.

Der unbekannte Täter ist ca. 1,80 Meter groß, etwa 35 Jahre alt, hat eine schlanke Figur und kurze schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer schwarzen Hose bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Raub oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3915 zu melden. / haa, aw

