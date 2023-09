POL-NE: Verkehrsunfallkommissariat sucht Zeugen

Meerbusch (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag (26.09.), 19 Uhr, und Mittwoch (27.09.), 07:00 Uhr, entwendeten Unbekannte einen weißen Porsche Macan. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen D-XX 3009 wurde von den Besitzern auf ihrer Grundstückseinfahrt auf dem Hohegrabenweg in Meerbusch-Büderich am Dienstagabend geparkt und verschlossen. Morgens stellten sie fest, dass das Fahrzeug nicht mehr dort war. Das ...

