POL-NE: Polizei gibt Präventionstipps zum verdächtigen Ansprechen von Kindern

Neuss (ots) - In einem Restaurant in der Innenstadt wurde einer 62 Jahre alten Frau aus Neuss die Kette vom Hals gerissen. Die Tat ereignete sich am Mittwochnachmittag (27.09.), gegen 14:30 Uhr, an der Krefelder Straße. Die Neusserin war mit ihrem Rollator in Richtung der Toiletten unterwegs, als ihr auf dem Weg dorthin ein fremder Mann entgegenkam. Unvermittelt ...

