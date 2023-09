Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kette vom Hals gerissen - Wer kann Hinweise auf den Täter geben?

Neuss (ots)

In einem Restaurant in der Innenstadt wurde einer 62 Jahre alten Frau aus Neuss die Kette vom Hals gerissen. Die Tat ereignete sich am Mittwochnachmittag (27.09.), gegen 14:30 Uhr, an der Krefelder Straße.

Die Neusserin war mit ihrem Rollator in Richtung der Toiletten unterwegs, als ihr auf dem Weg dorthin ein fremder Mann entgegenkam. Unvermittelt stieß der Unbekannte den Gehwagen der Frau beiseite und riss den Schmuck vom Hals der Seniorin.

Täterbeschreibung:

circa 35 bis 40 Jahre alt, normale Statur, dunkles Haar, Schnurrbart, südländisches Erscheinungsbild

Der Mann verließ das Lokal nach der Tat in unbekannte Richtung. Bei seiner Beute handelt es sich um eine Goldkette mit herzförmigem Anhänger.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

