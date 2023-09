POL-NE: 12-Jähriger Fahrradfahrer von Auto angefahren

Neuss (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, (26.09.), 20:30 Uhr, und Mittwoch (27.09.), 08:00 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem auf der Augustinusstraße geparkten Auto eine Jacke sowie hochwertige Spirituosen. An dem verriegelten Auto konnten am Morgen keine offensichtlichen Einbruchsspuren festgestellt werden. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei unter 02131 3000 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

mehr