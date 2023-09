POL-NE: Obdachloser wird bei Brand verletzt

Meerbusch (ots) - Am Dienstag (26.09.), gegen 07:50 Uhr, kam es an der Kreuzung Westring/Willicher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 12-jährigen Fahrradfahrer aus Willich und einem Pkw. Der Radfahrer befuhr die Willicher Straße und überquerte die Kreuzung in Fahrtrichtung Osterath. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Fahrrad dabei von einem Pkw, der den Westring Richtung L154 befuhr, am Hinterreifen ...

