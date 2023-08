POL-BI: Unfall zwischen Fahrrad und Pkw

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Bethel - Unbekannte Täter haben diverses Bauwerkzeug von einer Baustelle am Bethelplatz gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Am Montagmorgen, 07.08.2023, gegen 07:05 Uhr meldete ein Mitarbeiter einer Baufirma einen Einbruch in zwei Baucontainer. Die Container hatte der Mann gegen 12:45 Uhr am Freitag, 04.08.2023, verschlossen zurückgelassen. Nach den ersten Erkenntnissen wurden ein Radio, Bohrwerkzeug und ein Messgerät gestohlen. Zeugen ...

mehr