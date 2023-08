Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Universitätsbüros

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Wellensiek - Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 09.08.2023, in Büros der Fachschaft für Biologie, Mathematik und Jura in der Universitätsstraße eingebrochen.

Eine Reinigungskraft stellte am Mittwochmorgen eine aufgebrochene Tür fest. Unbekannte hatten Zugang zu Räumlichkeiten von drei Fachschaften erlangt und diese offenbar nach Wertsachen durchsucht. Zudem brach der Täter einen Kaffee-Automaten auf. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wurde eine geringe Summe Bargeld gestohlen.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 18:00 Uhr am Dienstag, den 08.08.2023, und 06:45 Uhr am Mittwoch, den 09.08.2023.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch oder möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell