POL-BI: "Z"-Schmierereien in Detmold setzten sich fort - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Lippe- Detmold-

Im Innenstadtbereich von Detmold beschmierten Unbekannte auch Anfang August weiter Fassaden. Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld sucht weiter nach Zeugen.

In den letzten Tagen versahen Täter wieder Gebäude in der Innenstadt von Detmold, zum Beispiel in der Schülerstraße und in der Exterstraße, mit "Z" Symbolen.

Hinweise zu möglichen Tätern oder andere Hinweise zur Tat nimmt der Staatsschutz der Polizei Bielefeld unter Telefon 0521-5450 entgegen.

