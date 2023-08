Polizei Bielefeld

POL-BI: Kioskeinbrecher auf frischer Tat erwischt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am frühen Mittwoch, 09.08.2023, einen Einbrecher in einem Kiosk an der Heeper Straße, Ecke Holländische Straße, und verständigte die Polizei.

Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den Täter fest, der sich noch immer im Verkaufsraum aufhielt. Der polizeibekannte 26-jährige Bielefelder hatte gegen 05:00 Uhr die Scheibe des Kiosks eingeschlagen. Danach hatte er sich Ware in eine Tüte gesteckt und beabsichtigt, das Geschäft zu verlassen.

Bei der Durchsuchung des Bielefelders fanden die Beamten ein Tierabwehrspray. Sie erstatteten Anzeige wegen Einbruchs gegen den 26-Jährigen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell