API-TH: Transporter als Anhänger

A38 Rasthof Eichsfeld (ots)

So ein Gespann sieht man nicht alle Tage, dachten sich die Kollegen der Autobahnpolizei, die gestern Mittag einen ungewöhnlichen Fang machten. Auf der A38 führten sie eine Kontrolle mit einem Pickup durch, an welchem ein Transporter hing. Der Transporter stand jedoch nicht auf einem Anhänger, sondern war selbst der Anhänger. Mit einer vermutlich selbst gebauten Anhängerdeichsel war der Opel Vivaro an der Anhängerkupplung des Nissan Navara befestigt. Ein Kabelstrang führte vom Zugfahrzeug über den Transporter nach hinten und versorgte einen Fahrradträger, der als rückwärtige Beleuchtung fungierte. Die komplette Konstruktion war natürlich alles andere als verkehrstüchtig. Nicht nur, dass der Selbstbau über keinerlei Auflaufbremsfunktion verfügte und die Stabilität sehr infrage zu stellen ist, die Anhängelast war dadurch ebenfalls überschritten. Der Fahrer wollte den Transporter mit der abenteuerlichen Vorrichtung von Großbritannien in die Ukraine transportieren. Der Transport fand auf dem Rasthof Eichsfeld Süd sein wohlverdientes Ende. Für den Fahrer bedeutete dies, dass er eine Sicherheitsleistung hinterlegen musste und sich nachfolgend über eine verkehrssichere Überführung des Transporters Gedanken zu machen hat.

