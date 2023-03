API-TH: Brennender Sattelzug

Schleifreisen (ots) - Am Sonntag, dem 05.03.2023 fiel aufmerksamen Beamten der API Thüringen gegen 12:00 Uhr auf der BAB 9 kurz vor Eisenberg in Fahrtrichtung München ein deutscher Kleitransporter auf. Dieser wurde kurz darauf an der Anschlussstelle Eisenberg angehalten und kontrolliert. Ein beim Fahrer durchgeführter Drogenvortest schlug dabei positiv auf Kokain an. Entsprechend wurde der Fahrer des Kleintransporters zur Blutprobenentnahme einem Krankenhaus zugeführt. ...

mehr