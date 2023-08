Polizei Bielefeld

POL-BI: Lkw in Schlangenlinien über den OWD

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld / Mitte - Ein aufmerksamer Bielefelder hat am Dienstagabend, 08.08.2023, einen Sattelzug verfolgt, dessen Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Der 40-jährige Zeuge war gegen 18:20 Uhr mit seinem Auto auf dem Ostwestfalendamm in Richtung Eckendorfer Straße unterwegs, als ihm ein Sattelzug aus dem Kreis Mettmann auffiel. Seine Beobachtungen zu der Schlangenlinienfahrt des Sattelzugs teilte er der Leitstelle der Polizei mit und nahm die Verfolgung auf.

In Höhe der Einmündung Eckendorfer Straße und An der Pottenau stoppten Streifenbeamte den 57-jährigen Lkw-Fahrer. Am Verhalten und der Aussprach erkannten die Beamten, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Der 57-Jährige hielt sich zeitweise an seinem Lkw und einem Zaun fest.

Der Fahrer führte einen Alkoholtest durch und gestand, am Vorabend und vor Fahrtantritt Alkohol getrunken zu haben. Auf der Polizeiwache am Kesselbrink entnahm ihm eine Ärztin eine Blutprobe. Den Führerschein beschlagnahmten die Polizisten und zeigten den Lkw-Fahrer an. In Absprache mit der Spedition stellte ein Abschleppunternehmen den beladenen Sattelzug bei der Bielefelder Empfängerfirma ab.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell